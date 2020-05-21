Обсяги дезінформації про COVID-19 знизилися – моніторинг ЄС

Обсяги дезінформації про коронавірусну хворобу COVID-19 «принаймні тимчасово» знизилися, повідомила Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) у своєму звіті за 23 квітня – 18 травня.

Водночас прокремлівські ресурси й досі активні в поширенні недостовірної інформації про спалах.

У Європейському союзі звертають увагу, що соціальні мережі продовжують інвестувати у виявлення та протидію дезінформації. Однак «очевидно, що потрібно робити набагато більше».

«Робота незалежних медіа та фактчекерів є ключовою в донесенні надійної й авторитетної інформації про пандемію», – повідомила Європейська служба зовнішніх справ у своєму звіті.

У своїх попередніх звітах EEAS фіксувала «тристоронній збіг дезінформаційних наративів», які просували Китай, Іран та Росія. Зараз «зовнішні актори, зокрема прокремлівські джерела інформації, продовжують поширювати дезінформацію, включно з посиленням існуючих конспіраційних теорій, які пов’язують пандемію COVID-19 з біологічною зброєю, технологією 5G та розпалюванням антивакцинаційних настроїв».

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, число виявлених випадків COVID-19 у світі перевищило п’ять мільйонів. Померли понад 328 тисяч людей, одужали 1 мільйон 900 тисяч пацієнтів.