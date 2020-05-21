Президент Таджикистану Рахмон уперше з’явився на публіці в масці

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон уперше з’явився на публіці в захисній масці. Це сталося на зустрічі з медиками, де глава центральноазійської держави розповів про заходи боротьби з коронавірусною інфекцією. Промову Рахмона опублікувало 20 травня офіційне агентство «Ховар».

Рахмон заявив лікарям про необхідність «проводити роз’яснювальну роботу з населенням» і додав, що, згідно зі світовим досвідом, «дотепер немає іншого ефективного шляху для запобігання поширенню вірусу, крім дотримання правил особистої та громадської гігієни».

«Ще раз підкреслюю, що кожна людина має дотримуватися правил гігієни на робочих і в громадських місцях, вдома і на вулиці і тим самим берегти себе від цього захворювання», – заявив Рахмон.

Влада Таджикистану майже півтора місяця заперечувала, що в країні є інфіковані й померлі від COVID-19. Наприкінці березня і весь квітень у країні не закривали школи і не скасовували масові заходи, проводився навіть національний чемпіонат із футболу. Офіційно Таджикистан підтвердив перші 15 випадків COVID-19 лише 30 квітня, за день до приїзду до країни експертів ВООЗ.