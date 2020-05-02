Таджикистан повідомив про перші смерті від COVID-19

Таджикистан повідомив про перші дві смерті від COVID-19. Відповідну інформацію поширило таджицьке державне телебачення.

Інших деталей там не повідомили.

30 квітня президент Емомалі Рахмон заявив про перші випадки хвороби у країні. Як передає Радіо Озоді, служба Радіо Свобода у Таджикистані, 2 травня кількість інфікованих досягла 76.

Влада Таджикистану довгий час заперечувала, що у країні є заражені коронавірусом чи померлі від COVID-19. У країні довгий час не закривали школи і не скасовували масові заходи: проводився навіть чемпіонат країни з футболу, який призупинили лише кілька днів тому. При цьому в період з 1 лютого по 30 квітня на території Таджикистану на карантин відправили понад 10 тисяч людей.