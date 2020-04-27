У Центральній Азії пом’якшують частину обмежень, запроваджених через COVID-19

У країнах Центральної Азії влада пом’якшує обмеження, запроваджені через поширення нового коронавірусу, але зберігає більшість із них.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив 27 квітня, що авіарейси між столицею, Нур-Султаном, та найбільшим містом країни Алмати будуть відновлені 1 травня, водночас надзвичайний стан триватиме щонайменше до 11 травня.

За офіційними даними, кількість зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції в країні становить 2780, у тому числі 25 смертельних, це є найвищим офіційно визнаним показником у регіоні.

В Узбекистані 27 квітня число зареєстрованих випадків COVID-19 сягнуло 1887, у тому числі 8 смертей.

У вихідні уряд Узбекистану дозволив деяким роздрібним торговцям та іншим підприємствам відновити роботу. Серед дозволених операцій є торгівля будівельними матеріалами, деталями автомобілів, насінням та саджанцями, а також хімчистка, страхування, нотаріальні послуги, обслуговування будівельної та сільськогосподарської техніки.

У Киргизстані заступник міністра охорони здоров’я Нурболот Усонов 27 квітня заявив, що в країні зафіксовано 695 випадків коронавірусної інфекції, в тому числі вісім смертей.

У Таджикистані, де станом на 27 квітня не було офіційно повідомлено про жодний випадок коронавірусної інфекції, всі публічні заходи припинені, а дитячі садки, школи та інші навчальні заклади закриті до 10 травня, щоб запобігти «поширенню інфекційних захворювань».

Попри те, що уряд Таджикистану відмовляється визнати будь-які випадки, останнім часом у країні спостерігається підозріле зростання кількості смертей, які державні службовці приписують пневмонії.

Таджикистан та Туркменистан – дві країни Центральної Азії, де не зафіксовано випадків COVID-19, але експерти вказують на відсутність прозорості в діях урядів.