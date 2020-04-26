У Сербії першотравневі свята святкуватимуть у карантині – уряд

Кабінет міністрів Сербії ухвалив чергове рішення про запровадження комендантської години на вихідні дні від 18-ї години 30 квітня до 5-ї години 4 травня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Це означає практично повну, за незначними винятками, заборону виходити з дому.

В офіційному повідомленні зазначається, що поширення захворювання COVID-19 сповільнено, але карантин упродовж свят необхідний для продовження позитивного перебігу боротьби проти епідемії.

У Сербії 1 і 2 травня є святковими і вихідними днями з нагоди Міжнародного дня трудящих; таким чином, вихідними цього року мають бути три дні – з п’ятниці 1 травня до неділі 3 травня.

Людям, старшим від 65 років, які досі перебували в цілодобовому карантині, починаючи з 27 квітня дозволять покинути помешкання на одну годину на день, не віддаляючись від нього більш ніж на 600 метрів.

Урядовці заявляють, що в першій половині травня послаблять обмежувальні заходи й відновлять діяльність більшості компаній і малих підприємств.

Наразі далі заборонені всі масові заходи, включаючи присутність більш ніж п’яти осіб на похоронах. Залишаються закритими дитячі садки, школи й виші. На робочих місцях обов’язкові захисні маски й рукавички та дотримування так званої соціальної відстані – принаймні метр один від одного.

Також на нинішні вихідні в Сербії триває комендантська від 18-ї години 24 квітня до 5-ї години 27 квітня.

Надзвичайний стан у Сербії був запроваджений 15 березня. Відтоді в країні ще кілька разів оголошували комендантську годину – спершу в вечірній і нічний час, потім на вихідні й цілоденно, як нині.

Станом на 26 квітня в Сербії зафіксували 8042 хворих на COVID-19, від 6 березня померли 156 людей.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 918 917 випадків коронавірусного захворювання, з них 203 622 людини від нього померли, 828 422 вже видужали.