Таджикистан офіційно підтвердив 15 випадків коронавірусу в країні

Міністерство охорони здоров’я і соціального захисту Таджикистану 30 квітня офіційно підтвердило наявність в країні коронавірусу. Відомство повідомило про 15 підтверджених випадків COVID-19, зокрема про 10 у Согдійської області і п’ять – у Душанбе, зазначають місцеві державні ЗМІ.

У зв’язку з цим Республіканська комісія з профілактики коронавірусної інфекції оголосила в країні з 4 травня 2020 року літні канікули для студентів 1-го, 2-го і 3-го курсів вузів Таджикистану і ухвалила рішення, що населення країни має обов’язково носити медичні маси.

Вранці перед офіційним оголошенням глава Ради директорів клініки Ібн Сіно у Душанбе Абдухаліл Холікзод повідомив у соцмережах, що «кілька співробітників клініки захворіли інфекційною хворобою, яка поширюється в країні», але при цьому не уточнив, про яке захворювання йдеться.

Влада Таджикистану довгий час заперечувала, що у країні є заражені коронавірусом чи померлі від COVID-19. У країні довгий час не закривали школи і не скасовували масові заходи: проводився навіть чемпіонат країни з футболу, який призупинили лише кілька днів тому. Але при цьому в період з 1 лютого по 30 квітня на території Таджикистану на карантин відправили понад 10 тисяч людей, 8 тисяч перебувають в ньому й зараз.

На початку травня країну може відвідати місія експертів ВООЗ: представники організації відвідають медичні установи та інші важливі об’єкти охорони здоров’я, а за підсумками візиту розкажуть про ситуацію з коронавірусом у регіоні.