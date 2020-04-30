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30 квітня 2020, Київ 10:01
Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні за добу 540 нових випадків, 11 летальних

Всього померла 261 людина, одужали – 1 238

Протягом доби 29 квітня в Україні виявили 540 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 30 квітня.

Відтак загальна кількість хворих зросла до 10 406 офіційно підтверджених випадків, всього померла 261 людина, одужали – 1 238.

За даними МОЗ, найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій області, (1 571 випадок), у Києві (1 401), Івано-Франківській (862), Тернопільській (779) областях.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за добу 29 квітня в Україні здійснили 7 315 досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загальна кількість тестів – 111 859.

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