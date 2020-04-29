МОЗ збирається закупити 200 апаратів штучної вентиляції легень українського виробництва

Міністерство охорони здоров’я збирається закупити 200 апаратів штучної вентиляції легень українського виробництва, повідомив голова МОЗ Максим Степанов. Уряд на це передбачив 100 мільйонів гривень.

За словами Степанова, ці апарати ШВЛ відповідають необхідним технічним критеріям і можуть бути використані для надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Очільник міністерства стверджує, що апарати одразу поставлять в лікарні по всій країні.

За даними Національної служби здоров’я України, станом на початок квітня конкретно для хворих на COVID-19 в Україні виділили 1 870 апаратів ШВЛ. Вони розподілені серед визначених для таких хворих лікарень по всій країні.