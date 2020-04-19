Степанов розповів, скільки апаратів ШВЛ використовуються для хворих на COVID-19

З усіх апаратів штучної вентиляції, виділених для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, задіяно 175, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 19 квітня.

Він уточнив, що рішення щодо підключення пацієнта до апарату ШВЛ ухвалює лікар з огляду на його стан.

Читайте також: Ехо «Буревісника»: у пошуках втрачених креслень до апаратів ШВЛ заводу-легенди («СХЕМИ» | №255)​

«На сьогодні в нас у 243 лікарнях, які визначені на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19, перебуває 2 071 апарат штучної вентиляцї легень, з яких задіяно 175, це трішки більше, ніж 8%», – сказав він.

При цьому, за словами Степанова, всі стаціонарне лікування хворих на COVID-19, в тому числі підключення до апарату ШВЛ, повинно надаватися пацієнтам безоплатно.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 людей, з них 141 померла, 347 одужали.