Ехо «Буревісника»: у пошуках втрачених креслень до апаратів ШВЛ заводу-легенди («СХЕМИ» | №255)

«Буревісник» – важливе стратегічне підприємство, яке спеціалізувалось, зокрема, і на виробництві апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Але зараз це – державний завод-банкрут, який не працює вже більше 10 років.

Чи можливо у розпал епідемії коронавірусу відновити тут виробництво необхідних медичних апаратів?

У державному концерні «Укроборонпром», на балансі якого перебуває «Буревісник», кажуть – на заводі знайшли не всю необхідну конструкторську документацію. І вже навіть розпочали за цим фактом службове розслідування.

Куди ж вона поділася? Чи не опинилася вона в руках приватних компаній? Аналіз «Схем» виявив, що в Україні є декілька вітчизняних виробників апаратів ШВЛ, один із яких випускає медичне обладнання схоже на те, яке раніше виробляв «Буревісник». Як так трапилось? І чи впорається тепер уже приватний сектор із державним замовленням, яке значно зросло в умовах епідемії?