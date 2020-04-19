Вербна неділя і більше ПЛР-тестів – у МОЗ пояснили зріст кількості нових випадків COVID-19

Зріст виявлених за добу хворих на COVID-19 в Україні пояснюється зокрема тим, що віряни не утрималися від походів у церкву на Вербну неділю, заявив на брифінгу 19 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так він відповів на питання щодо того, чому в попередні дні кількість нових випадків відчутно виросла.

«Існує декілька факторів, перший фактор: на жаль, багато хто не дотримався наших рекомендацій щодо того, щоб залишатися вдома на Вербну неділю і не відвідувати масово богослужіння. У зв'язку з цим прояви були на четвертий-п'ятий день після відповідно того, як люди інфікувалися і ми побачили одразу ріст захворюваності на коронавірус», – сказав Степанов.

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Крім того, він вказав на збільшення кількості тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції. Цей текст може вимагати до кількох днів для встановлення результату і вважається найбільш об’єктивним для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником хвороби.

«Ми суттєво збільшили кількість тестувань методом ПЛР за 10 днів, це було близько тисячі, а зараз близько 5 тисяч. Звичайно, більшу кількість людей ми виявляємо, які захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19», – ствердує Степанов.

Перед тим він утонив, що протягом доби 18 квітня в Україні зробили 4 695 тестів методом ПЛР.

Протягом доби 16 квітня в Україні виявили 501 новий випадок хворих на коронавірусну хворобу – проти 397 нових хворих напередодні, 15 числа. 17 квітня цей показник склав 444 випадки. За добу 18 квітня в МОЗ зафіксували 343 нових хворих на COVID-19.

12 квітня християни східного обряду відзначали Вербну неділю, якою починається Страсний тиждень перед Великоднем. Християни західного обряду в цей день святкували Великдень.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція склала три адміністративні протоколи за порушення карантинних обмежень у Вербну неділю і вивчає матеріали ще за 12 випадками.