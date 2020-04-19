Епіфаній про причастя хворих на COVID-19: священники муситимуть самоізолюватися

Священники, які причащають хворих на коронавірусну інфекцію, муситимуть пройти період самоізоляції, сказав глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

Так він прокоментував питання про те, як церква планує організовувати причастя для людей, які помирають від COVID-19. Окремі представники духовенства раніше пропонували передавати дари для причастя в капсулах від ліків, однак, за словами Епіфанія, церква ще не розглядала таку можливість.

«Я чув про ініціативи священнослужителів. Але це не обговорювалося на засіданні Священного синоду... Це (причастя хворих – ред.) не від нас залежить. Це залежить від тих заходів, які прийняті МОЗ чи українським урядом. І до таких хворих, напевне, не будуть допускати священнослужителів. Але якщо священник, наприклад, все ж таки прийде, йому дозволять, то після він два тижні повинен перебувати на самоізоляції. І тому це питання дуже складне», – сказав Епіфаній.

Він додав, що церковне керівництво буде ухвалювати «відповідне рішення», якщо зі зростанням кількості хворих та померли від коронавірусної хвороби виникне така необхідність.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 людей, з них 141 померла, 347 одужали.

Повне інтерв’ю з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм читайте на сайті Радіо Свобода.