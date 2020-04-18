У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню

У Єрусалимі 18 квітня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, що символізує воскресіння Ісуса Христа. Церемонія відбулася без звичного натовпу паломників, через карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу, повідомляє агентство Reuters.

Церемонію провів грецький патріарх Феофіл ІІІ у супроводі нечисленного духовенства, деякі з них носили захисні маски.

Двір церкви Гробу Господнього був фактично порожній, окрім кількох поліцейських та священнослужителів. Що трималися на відстані один від одного.

Після церемонії вогонь традиційно роздають представникам дипломатичних місій країн, де святкують Великдень. Туди вогонь доставляють спецрейсами.

Церква Гробу Господнього, як і інші у Єрусалимі, закрита для публіки з минулого місяця через пандемію.