На час карантину процес переходу парафій до ПЦУ зупинився – Епіфаній

Під час карантину переходи церковний парафій до Православної церкви України не відбуваються, повідомив глава ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Епіфанія, наразі ПЦУ налічує понад 7 тисяч парафій по всій Україні, але зараз ця кількість не збільшується через карантинні обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією.

«Зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення людей. І тому на час карантину не буде переходів, не буде зібрань. Бо для того, щоб громада визначилася, потрібно провести загальні збори парафії», – пояснив предстоятель.

Водночас він не взявся прогнозувати, як може змінитися динаміка переходів до ПЦУ після карантину, під час якого Українська православна церква Московського патріархату не скасовувала масових богослужінь, на відміну від ПЦУ.

«Я думаю, що наші громадяни, наші вірні є мудрими, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть ухвалювати відповідні рішення», – вважає Епіфаній.​

Новостворена 15 грудня 2018 року на об’єднавчому соборі Православна церква України отримала 6 січня 2019 року від Вселенського патріарха Варфоломія і Священного синоду Вселенського патріархату Томос про автокефалію, того ж дня документ прибув до Києва.

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Цей документ затвердив існування ПЦУ як єдиної в Україні канонічної помісної православної церкви.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 людей, з них 141 померла, 347 одужали.

Повне інтерв’ю з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм читайте на сайті Радіо Свобода.