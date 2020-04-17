Міноборони призначило службове розслідування після матеріалу «Схем» про закупівлі тестів та апаратів ШВЛ у китайської фірми

Міністр оборони України Андрій Таран призначив службове розслідування стосовно укладання міністерством договорів на закупівлю засобів медичного захисту категорії COVID-19. Про це повідомила прессекретарка міністра оборони України Світлана Павловська після того, як журналісти «Схем» оприлюднили інформацію, що 15–16 квітня Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень із китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажу модемів та іншого телекомунікаційного обладнання, а від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше, сам працює в структурі Міноборони.

«Угоду не було реалізовано, і гроші не перераховувались. Міністр оборони України Андрій Таран призначив службові розслідування, за результатами яких буде надано додаткову інформацію», – зазначила Павловська.

«У засобах масової інформації поширюється інформація стосовно начебто укладеного договору з китайською фірмою на придбання засобів медичного захисту. Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі відомством засобів медичного захисту в Китаї», – йдеться у повідомленні Міноборони, надісланому в редакцію Радіо Свобода.

Натомість, у своєму матеріалі журналісти посилались на офіційні дані державного порталу про публічні закупівлі України Prozorro – де вже оприлюднені усі підписані договори Міністерства оборони України з китайською фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Наприклад, ось повідомлення про факт укладення договору між Міноборони та фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай) з офіційного сайту Prozorro.

А ось перша сторінка оприлюдненого Міністерством договору на закупівлю апаратів ШВЛ.

За цими посиланнями можна ознайомитись з усіма укладеними договорами Міністерства оборони та фірмою з Китаю, оприлюдненими самим Міністерством оборони:

Загалом станом на 17 квітня на державному порталі оприлюднено 8 договорів на закупівлю респіраторів, масок, захисних костюмів, еспрестестів, апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 69,6 мільйони гривень, закупівлі проведені за спрощеною процедурою.

Очільник Медичних сил Збройних сил України Ігор Хоменко, який підписав ці договори від імені Міноборони ще 16 квітня, підтвердив «Схемам», що договори уже укладені, і сторони лише очікують на проведення проплати.

17 квітня журналісти-розслідувачі «Схем» повідомили, що китайська фірма Combasst Industry Development (Шанхай), з якою укладені договори на всі перераховані товари, не спеціалізується на медичному обладнанні та устаткуванні і не пропонує його в публічно наявному в асортименті. Натомість на своєму сайті позиціонується як «високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві комунікаційних та цифрових аудіопродуктів». У асортименті сайту: медіаконвертори, мультиплексори, модеми, обладнання для запису та передачі відео, обладнанням для телефонії.

В Україні Combasst представляє громадянин України Андрій Миколайович Біленький, який діє на підставі довіреності від 6 квітня – це день, коли Міністерство оголосило про пошук постачальників.

За даними двох джерел «Схем» у системі МО, цей чоловік працює в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Журналісти розшукали у реєстрах декількох громадянин України з таким самим ПІБ, один з них, 1966 року народження зареєстрований за адресою Електриків, 33 в Києві, що є адресою Головного управління розвідки України.

Ігор Хоменко, командувач Медичних сил Збройних Сил України, який підписав договір, на запитання чи є Андрій Біленький, який підписав договір від імені переможця тендеру, співробітником Міноборони, Ігор Хоменко відповів: «Може і є, не знаю. Наскільки я знаю він не є зараз співробітником, але він є співробітником якихось структур».

Сам Андрій Біленький у телефонній розмові з журналістами «Схем» пообіцяв поговорити пізніше, але після цього вимкнув телефон – тож поставити йому питання про те, чи працює він в Міноборони чи Головному управлінні розвідки, яким чином став представником китайської фірми і головне – товари якого виробника вона планує поставити в Україну, не вдалося.

Журналісти «Схем» зв’язались з директором та власником компанії – китаєць Гуань Цзюнь (Guan Jun) повідомив телефоном, що всі товари будуть китайського виробництва, закуплені у інших фірм.

«Я володію компанією Combasst, так. Це замовлення включає багато різних типів товарів і ми маємо їх закупити в китайських виробників, окрім того я також володію медичною фірмою в Шанхаї. І ми будемо закупляти всі товари на території континентального Китаю і доправляти в Україну, в мене в Україні є один співробітник, і в нас є дозволи висилати товари по світу», – заявив він.