Українці Данії передали лікарням Тернопільщини 31 апарат ШВЛ – волонтери

Українці Данії передали лікарням Тернопільської області 31 апарат штучної вентиляції легень, повідомила волонтерська спілка «Bevar Ukraine».

«При підтримці наших донорів у Данії ми зібрали медичне обладнання, необхідне для боротьби із COVID-19. Крім того, українці, які мешкають в Данії, зібрали понад 50 тисяч данських крон (200 тисяч гривень), що дозволить закупити понад 200 захисних костюмів для українських медиків», – розповів голова волонтерської спілки Андрій Кузьмин.

Волонтери, серед іншого, передали лікарням аналізатори крові, монітори пацієнта, діагностичні системи, обладнання для операційних, лікарняні ліжка та лікарняний одяг.

Донорами обладнання стали данські лікарні (Aarhus Universitetshospital, Køge Sygehus, Capio CFR), благодійні організації (Hjælp Østeuropa, Dansk International Humanitær Hjælp, Viomis Aid, Rumæniensprojektet af 1992) та приватні особи (Том Фабер Нізбет Мейєр та Марк Бертц).

«Враховуючи те, що на всю область ми маємо 138 апаратів ШВЛ, ця допомога є суттєвою для Тернопільщини. Частина обладнання буде передана в обласну інфекційну лікарню», – цитують волонтери голову Тернопільської ОДА Володимир Труш.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтвердили 7 170 випадків COVID-19. Загалом 504 людини вже одужали, 187 людей померли.