«Богохульний вчинок»: Румунська православна церква відреагувала на плакати з зображенням лікарів

Румунська православна церква 29 квітня назвала образою християнської іконографії розміщення в столиці Румунії Бухаресті плакатів із зображенням медичних працівників як святих.

Кампанія «відзначена поганим смаком, що живиться незнанням та ганебною ідеологією, яка вміє лише карикатуризувати християнство», заявив речник церкви Васил Банеску.

Плакати є частиною загальноєвропейської кампанії, покликаної подякувати медичним працівникам за їхню роботу за умов пандемії COVID-19. Вони зображають медсестер та лікарів у стилі, що змішує елементи коміксів із релігійним мистецтвом.

Банеску зазначив, що плакати – це не просто «богохульний вчинок», але також образа лікарів, які не вважають себе святими чи «імпровізованими спасителями».

Мерія Бухаресту заявила, що попросить фірми зовнішньої реклами зняти плакати. У заяві наголошується, що вони можуть бути замінені на «образи, які шанують лікарів-героїв, не завдаючи шкоди вірі перехожих».

Плакати створила румунська ілюстраторка Ванда Хутіра для McCann Worldgroup. Рекламне агентство виступило на захист плакатів як «жесту подяки лікарям». Компанія заявила, що це «сміливий мистецький вибір», який жодним чином не відповідає «політичній, релігійній чи будь-якій іншій цілі».

Православні християни і церква, яка виступає від їхнього імені, мають значний вплив у країні ЄС, населення якої становить 20 мільйонів людей.

Румунія повідомила про майже 12 тисяч випадків інфікування коронавірусом та 688 смертельних випадків від COVID-19, згідно з базою даних університету Джонcа Гопкінса.