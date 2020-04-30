Спорт на карантині або як світ тримає себе у формі – відео

Традиційний європейський сніданок – кава з круасаном ще ніколи раніше так не додавав зайвих калорій, як під час карантину. Коли обмеження для подолання пандемії коронавірусу закінчаться, жителям планети якось доведеться влізти в старі джинси та піджак. Мільйони європейців, які весь цей час лишалися вдома, мало рухалися, починали ранок з круасана і потому цілими днями вправлялися в куховарстві – стикнулися із проблемою наїджених кілограмів. А отже настає час нових традицій: щодня годинами бувати у парках, намагаючись повернутися у форму.