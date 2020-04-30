В МОЗ прокоментували питання пацієнтів, які потребують лікування за кордоном під час карантину

Низка пацієнтів потребує лікування за кордоном, але клініки наразі не працюють через карантин в інших країнах так само, як і в Україні, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак. Про це вона сказала на онлайн-брифінгу 30 квітня.

«Є низка пацієнтів, які потребують лікування, яке поки що не проводиться в Україні, це насамперед трансплантація кісткового мозку. Кошти на лікування таких пацієнтів у зарубіжних клініках передбачені в бюджеті охорони здоров’я МОЗ, вони зарезервовані в достатній кількості, принаймні, станом на сьогодні», – сказала Микичак.

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За її словами, при МОЗ працює постійна комісія під керівництвом першої заступниці міністра охорони здоров’я Ірини Теряєвої, яка ухвалює рішення щодо скерування пацієнтів на лікування за кордонів.

«Станом на сьогоднішній день практично всі європейські клініки, які приймають наших пацієнтів, зачинені на прийом планових пацієнтів аналогічно, як і в Україні. Щойно клініки будуть відкриті, а це насамперед клініки Білорусі, Польщі, Італії, Туреччини – наші пацієнти зможуть отримати допомогу в цих клініках. Наразі питання протокольної терапії, їм забезпечується супровід у спеціалізованих клініках в Україні», – додала представниця міністерства.

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17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими, і в МЗС пояснили, як повернутися в Україну після 28 березня.

Уряд продовжив дію карантинних заходів в Україні до 11 травня.