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05 травня 2020, Київ 22:54
Новини | Коронавірус

Президент Таджикистану змінив голову МОЗ через 5 днів після виявлення перших випадків COVID-19

Емомалі Рахмон 5 травня повідомив, що підписав указ про переведення Насіма Олімзоди (справа) «на іншу роботу» і призначення на посаду голови МОЗ Джамоліддіна Абдулозоди (зліва)

Президент Таджикистану змінив міністра охорони здоров’я через п’ять днів після того, як в країні офіційно виявили перші випадки коронавірусного захворювання COVID-19.

Рахмон 5 травня повідомив, що підписав указ про переведення Насіма Олімзоди «на іншу роботу» і призначення на посаду голови МОЗ Джамоліддіна Абдулозоди.

Укази направили законодавцям на схвалення, додав він.

Наразі незрозуміла причина звільнення Олімзоди, який перебував на посаді міністра охорони здоров’я з січня 2017 року.

54-річний Абдулозода – лікар, який з березня 2017 року керував медичним центром у Душанбе.

МОЗ Таджикистану 5 травня повідомило, що кількість випадків COVID-19 у країні становить 293, дві людини померли.

Такі дані надійшли напередодні візиту представників Всесвітньої організації охорони здоров'я і через менше ніж тиждень після того, як були зафіксовані перші 15 випадків. Перед тим протягом місяців у Таджикистані заявляли про відсутність COVID-19.

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