Країни виходять із карантину через COVID-19, але вірус дезінформації продовжує ширитися

Ви за, чи проти зняття карантину? Перш, ніж відповідати на це питання у соціальних мережах, переконайтеся, що ви не говорите з ботом, бо як виявило нещодавнє дослідження Університету Карнегі Меллон (Пітсбург) майже половина твітів на цю тему в Америці – кампанія ботів. Їхній вплив на реальну політику експерти оцінюють як вкрай небезпечний, адже вони викривляють дискусію в бік теорій змов та поляризують суспільство, нацьковуючи одне на одного різні соціальні та етнічні групи.

Дослідники з Університету Карнегі Меллон кажуть, що бот-кампанії домінують у багатьох онлайн-розмовах про коронавірус вже з січня, тобто від самого початку пандемії.

Проаналізувавши понад 200 мільйонів твітів на тему коронавірусу, дослідники з’ясували, що близько 82% із топ-50 впливових ретвітерів –це боти, а 62 % з перших 1000 впливових ретвітерів – також боти.

Як кажуть дослідники, боти ведуть розмови у Twitter про скасування обмежень у Сполучених Штатах, при цьому, 66% твітів із активністю ботів мали допомогу від людини, але боти також змогли генерувати власні твіти.

Учені кажуть, що в умовах невизначеності, коли турбота про здоров’я у зв’язку з новим захворюванням поєднується із побоюваннями економічної нестабільності, і коли на це накладаються ще і соціальна ізоляція та надзвичайні державні обмежувальні заходи – не є дивним, що неправдива інформація і дезінформація процвітають буйніше, аніж зазвичай. Але рівень активності ботів у час коронавірусу перевершив усі їхні очікування.

Ми спостерігаємо вдвічі більше активності ботів, ніж ми прогнозували

«Ми спостерігаємо вдвічі більше активності ботів, аніж ми прогнозували, ґрунтуючись на попередніх стихійних лихах, кризах та виборах», – сказала Кетлін Карлі, професор Інституту програмних досліджень у галузі комп'ютерних наук та директор Центру обчислювального аналізу соціальних та організаційних систем та Центру інформованої демократії та соціальної кібербезпеки.

Хто і для чого керує ботами?

Дослідникам не вдалося визначити, хто саме керує цими акаунтами. Однак у їхньому звіті йдеться, що твіти націлені на те, щоб «розділити думку людей про пандемію».

Компанія Twitter представила нові правила 18 березня, згідно з якими вони видалятимуть контент щодо COVID-19, у впадку «коли він містить заклик до дії, який потенційно може завдати шкоди», мовиться у повідомленні з Twitter.

При цьому, вони додали, що «не будуть вживати заходів щодо кожного твіту, який містить неповну або суперечливу інформацію про COVID-19».

Компанія заявила, що видалила вже понад 2600 твітів, а її автоматизовані інструменти також оскаржили понад 4,3 мільйона облікових записів, націлених на дискусії навколо коронавірусу із «спамовою, чи маніпуляційною поведінкою».

Однак цих дій було мало, щоб припинити шкідливий вплив на суспільство дискусій, розкручених за допомогою ботів. Боти, як повідомляється, протягом багатьох місяців поширювали дезінформацію щодо ліків проти COVID-19, участі веж 5G у спричиненні вірусу та ряду інших фейкових тез.

«Теорії змови збільшують поляризацію в групах. Це те, на що спрямовано багато дезінформаційних кампаній

«Теорії змови збільшують поляризацію в групах. Це те, на що спрямовано багато дезінформаційних кампаній», – сказала Карлі.

«Люди по-справжньому побоюються щодо здоров’я та економіки, і є такі люди, які на цьому наживаються, створюючи розкол», – ствержують дослідники.

На небезпеку цього розколу звертає увагу колишній кандидат у на посаду президента США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Експерти університету стверджують, що для цього зростання є різні рушійні сили.

Оскільки COVID-19 є глобальною пандемією, у багатьох країнах діє більше бот-акаунтів. Маючи більше часу вдома, розробники можуть створити більше ботів і навіть найняти фірми для створення складніших видів ботів.

Інші дослідники – експерти з європейської групи зі стратегічних комунікацій говорять, що теорії змов стали популярними за допомогою і підтримки Кремля. У їхньому нещодавньому дослідженні мовиться, що хоча Європейського союзу та інші країни починають готувати стратегії виходу з карантину, «інфодемія не йде на спад. Зокрема, теорії змови навколо COVID-19 продовжують захоплювати цифрове середовище».

Кремлівський слід експерти вже розпізнають «за почерком» і улюбленими темами – ​«змова Сороса», «лабораторії НАТО», «провокації Заходу», і звичайно, Україна, яка не сходить з порядку денного навіть тоді, коли у ньому домінує коронавірус.

Наприклад, згідно з одним з повідомлень, «масони починають «чіпувати» населення України».

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун каже, що великий масив негативної інформації, навіть тоді, коли він здається просто абсурдним, впливає на людську психіку.

Коли ми споживаємо багато неперевіреної інформації, це дуже нездорово для нашого психічного здоров'я

«Маніпуляції насправді мають вплив на наше життя. Коли ми споживаємо багато неперевіреної інформації і не можемо розібратися, що є правда, а що – ні, це є дуже нездорово для нашого психічного здоров’я», – говорить Уляна Супрун у розмові з учасниками Української академії лідерства. Вона радить перевіряти інформацію, ставити собі питання про те, хто є її джерело, яка його мета, які є його інтереси.

Оскільки не існує простого способу зупинити діяльність бота, дослідники виступають за те, щоб користувачі соціальних медіа уважно вивчали контент, який вони читають, перш ніж вірити в це.

«Навіть якщо вам здається, що хтось із вашої спільноти, якщо ви їх особисто не знаєте, придивіться уважніше і завжди звертайтеся до авторитетних чи довірених джерел для інформації», – радить Кетлін Карлі з Університету Карнегі Меллон.

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