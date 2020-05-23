«Росія насміхається над міжнародними нормами»: як пройшла «кримська конференція» в ООН

Росія 21 травня скликала неформальне засідання Ради безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Криму, анонсувавши також участь у відеоконференції жителів півострова. Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський назвав це «хорошою можливістю довідатися реальні факти» про життя у Криму.

На засіданні виступили заступник голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллах Баїров, голова проросійської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина, колишній керівник російського державного каналу «Міллет», депутат підконтрольної Кремлю Бахчисарайської міськради Ервін Мусаєв і ведучий російського телеканалу «Крым 24» Олександр Макарь.

Українська сторона відмовилася брати участь у заході.

Під час конференції посли Франції, Бельгії і Європейського союзу засудили дії Москви й наголосили, що підтримують територіальну цілісність України.

Як пройшло ініційоване Росією засідання Ради безпеки ООН і чи може воно вплинути на невизнання анексії Криму світовою спільнотою, обговорили в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Голова експертної ради з міжнародно-правових питань при російському уряді в Криму Олександр Молохов оголосив, що під час відеоконференції був налагоджений «чесний діалог».

Це була перша спроба започаткувати дискусію на такому високому рівні

«Тут був чесний діалог, один тільки німецький представник виступав три або чотири рази. Україна здалася без бою. Мало того, що Україна 6 березня кримчан не запросила на свій захід, та ще й проігнорувала цей захід. Наприклад, виступи представників Індонезії й Китаю відрізнялися своєю тональністю від виступів європейських представників. Питання ставили з обох боків, наприклад, ставив запитання німецький представник усім учасникам із боку Криму, і вони теж ставили йому запитання. Тобто це дійсно був діалог ‒ важкий, чесний, непростий. По суті, це була перша спроба започаткувати дискусію на такому високому рівні. Дуже шкода, що в цьому діалозі не захотіли брати участь представники України. Просто позначили захід як фарс, повторили звинувачення, які щоразу висуваються», – заявив представник нинішньої російської влади в Криму.

Напередодні в ефірі Радіо Крим.Реалії речник МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що українська сторона не братиме участі в заході, тому що все, що вона хоче донести до міжнародної спільноти, вона й так доносить щодня.

«Росія зараз намагається розповісти нібито правду про об’єктивну ситуацію на території Криму, але, незважаючи на запевнення російської сторони, продовжує блокувати безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема і Управління верховного комісара ООН із прав людини», – наголосила речниця.

Член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв зазначив, що таким чином Росія спробувала відреагувати на неформальне засідання в ООН із питань Криму, яке відбулося 6 березня. Воно було ініційоване Україною, Великою Британією, США і Францією.

Вони намагаються створити картинку, тому що в 2020 році повинні по суті розглядатися справи України проти Росії в міжнародних судах

«Це надання майданчика для того, щоб продемонструвати і представити більше тих людей, які, якби не формат відеоконференції через коронавірус, не змогли б узагалі приїхати через санкції. Ми бачили, як вони читали заготовлені Росією відповіді. Звісно, вони очікували, які можуть бути запитання. Звісно, це створювалося у першу чергу для того, щоб громадяни Росії й окупованого Криму могли подумати, що проводиться засідання Ради безпеки ООН, і таким чином хочуть почути кримчан. Я думаю, що, виводячи так званих кримчан, вони намагаються створити якусь картинку, тому що саме в 2020 році мають по суті розглядати в ЄСПЛ справи України проти Росії, і в Міжнародному суді», – наголосив кримськотатарський діяч.

Колишній керівник російського державного каналу «Міллет», депутат підконтрольної Кремлю Бахчисарайської міськради Ервін Мусаєв під час конференції заперечував інформацію європейських дипломатів про те, що з анексованого Криму за останні шість років виїхали тисячі кримських татар. Він попросив надати йому списки людей, які виїхали з Криму.

За словами Ескендера Барієва, це теж було заготовленим запитанням від російських спецслужб.

Усе це створене ФСБ для того, щоб грати на власній території

«Які можуть бути у дипломатів списки? Він прекрасно це розумів, це явно ФСБшна заготовка. Тому що дипломати спираються на офіційні відомості саме офіційних державних органів України, які реєструють безпосередньо тих людей, які є внутрішньо переміщеними особами. Також у Мусаєва було таке хамське запитання: «Дайте мені відповідь щодо референдуму при об’єднанні Німеччини». Усе це створене ФСБ для того, щоб грати на власній території», – звертає увагу Барієв.

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що ця відеоконференція ще раз підтверджує те, що Росія ігнорує міжнародні норми.

Росія ігнорує і насміхається над нормами ООН

«Навіть Олександр Молохов у діалозі уникав слів про те, що є міжнародні норми, згідно з якими Крим окупований, і що там порушуються права людини. Вночі ми чули якісь промови про Крим, які не пов’язані з правами людини, не відображають ситуації. Важливо, що тексти їхні були переважно пропагандистського характеру, там звучало «бандерівці», «фашисти», і багато хто намагався дати суб’єктивну оцінку ситуації, яка на непідконтрольній владі території України існує. Те, що ми бачили вчора, радше негативно показує Росію ‒ що вона ігнорує і насміхається над нормами ООН, ігнорує всі міжнародні документи ц рішення.

На думку Ольги Скрипник, захід буде використаний Росією у пропагандистських цілях і направлений, у першу чергу, на внутрішню аудиторію.