Кислиця: Україна продовжить докладати зусиль, щоб депортація кримських татар була визнана злочином

Україна продовжить докладати зусиль, щоб депортація кримських татар Радянським союзом у 1944 році була визнана на міжнародній арені злочином, про який завжди пам’ятатимуть. Про це йдеться у відеозверненні до держав-членів Організації об’єднаних націй постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

«У 1944 році сталінський тоталітарний режим скоїв злочин проти людяності. Десятки тисяч кримських татар загинули, втратили своїх рідних та близьких людей. Увесь народ був вигнаний зі своїх домівок і позбавлений Батьківщини. Упродовж десятиліть Радянський Союз забороняв згадувати про цю трагедію. Сьогодні Путін свідомо прославляє Сталіна. Він розгорнув чергову кампанію насильства та репресій в окупованому Криму», – заявив Кислиця.

Він наголосив, що замовчування злочинних дій та ігнорування агресії призводить до безкарності та продовження окупації.

«ООН була заснована для запобігання війнам та порушенням прав людини», – нагадав Кислиця.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.