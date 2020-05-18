З моменту анексії Криму Росією права кримських татар серйозно порушуються – ЄС

У річницю депортації кримських татар з Криму у ЄС нагадали, що вони досі стикаються з переслідуваннями та залякуваннями на окупованому Росією півострові. Про це йдеться у заяві Петера Стано, спікера верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

«Депортація кримських татар з Кримського півострова, яка сталася у цей день 76 років тому, стала трагічним, переломним моментом в їх історії. Досі кримські татари стикаються зі залякуваннями і переслідуваннями», – зазначив Стано.

Він нагадав, що з моменту незаконної анексії Криму права кримських татар порушуються – кримськотатарські ЗМІ закриваються, Меджліс заборонено, лідери і члени кримськотатарської спільноти переслідуються окупаційною владою.

«Загалом ситуація з правами людини на Кримському півострові значно погіршилася. Відповідно до резолюції 74/168 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 2019 року вкрай важливо, щоб регіональні і міжнародні правозахисні механізми, а також неурядові правозахисні організації мали безперешкодний доступ до Криму і Севастополя», – мовиться у заяві.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.