«Крим повернеться до України» – Зеленський у роковини депортації кримських татар

Президент України Володимир Зеленський вірить у деокупацію Криму і повернення на тимчасово окупований півострів вимушених переселенців. Про це йдеться в оприлюдненому 18 травня зверненні глави держави в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

«Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу й нашу свободу!» – наголосив президент України.

У ніч із 17 на 18 травня на будівлі Офісу президента було розміщено світлову проекцію, що символізує солідарність українського та кримськотатарського народів.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.