Україна вшановує жертв депортації кримських татар

В Україні 18 травня вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу. У зв’язку з цим заплановані пам’ятні заходи, які цього року відбуватимуться із врахуванням карантинних обмежень.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував меморіальні заходи на 17-18 травня, присвячені пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Чубаров повідомив, що 18 травня о 12:00 по всій території України і на території анексованого Росією Криму буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.