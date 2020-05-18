«Ця травма поглиблюється окупацією Криму Росією» – США в роковини депортації кримських татар

Посольство США в Україні оприлюднило звернення в день роковин депортації кримських татар, здійсненої в 1944 році сталінським режимом СРСР.

«Сьогодні ми з сумом згадуємо початок радянської депортації кримських татар, що спричинила немислимі травми, страждання та загибель багатьох тисяч людей. Горе, якого зазнали ці люди та їхні сім’ї, неможливо виміряти чи виправдати. Ця травма і страждання лише посилюються сучасною окупацією Криму Росією. США не визнають і ніколи не визнають незаконну російську анексію Криму. Наші санкції, пов’язані з Кримом, залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом», – наголосила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Ми закликаємо Росію припинити її старі традиції завдання страждань населенню Криму, припинити призов до збройних сил на півострові та негайно повернути контроль над Кримом Україні», – додала представниця американської дипломатії.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.