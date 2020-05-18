Україна пропонуватиме окрему платформу для переговорів про повернення Криму – Резніков

Україна пропонуватиме окрему платформу для переговорів про повернення анексованого Росією Криму, повідомив віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Щодо Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині «Мінськ» від самого початку створювався для вирішення питання Донбасу – для припинення воєнної агресії Росії проти України», – сказав Резніков.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.