Євросоюз може порушити власний принцип участю у влаштованому Росією заході щодо Криму

Європейський союз і кілька країн-членів можуть порушити вказівки ЄС щодо контактів із представниками фактичної російської влади в анексованому Росією Криму участю в підтриманій Москвою відеоконференції про становище на анексованому Росією українському півострові.

Як повідомили Радіо Свобода двоє дипломатів із країн-членів ЄС, які не мають права говорити про це офіційно, в цьому заході 21 травня планують узяти участь представники до 19 з 27 країн-членів ЄС на різних рівнях, а також делегація Євросоюзу в ООН.

У повідомленні про концепцію цього заходу, яке уклало постійне представництво Росії в ООН і з яким ознайомилося Радіо Свобода, до участі запрошені всі «базовані в Нью-Йорку представники країн-членів ООН на рівні постійних представників, заступників постійних представників і експертів, а також представники преси». Йдеться про засідання в так званому форматі Арріа на тему становища в Криму, що має відбутися як відеоконференція.

У березні 2014 року Москва захопила контроль над українським Кримським півостровом, направивши туди свої війська і влаштувавши референдум, що його відкинули як незаконний принаймні сто країн світу. Москва також підтримує сепаратистів у війні на сході України, внаслідок якої від квітня 2014 року загинули понад 13 тисяч людей.

Реагуючи на цю анексію, Європейський союз, серед інших заходів, розробив суворі вказівки для всіх своїх дипломатів і дипломатів країн-членів, які визначають «неможливість участі чи присутності на будь-якому рівні на будь-якій події, яку можна наперед визначити як таку, єдиною метою якої є визнання статусу Криму й Севастополя і де-факто анексії їх».

Зустрічі у форматі Арріа, який часто використовують в ООН, є неформальними заходами Ради безпеки ООН, на яких країн-члени можуть обмінюватися думками про питання міжнародної безпеки.

Росія влаштовує презентації проросійських діячів із Криму

На нинішній такій зустрічі вступне й кінцеве слово має взяти постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, а прихильники анексії Росією українського Криму мають провести свої презентації.

Серед цих проросійських кримських діячів – Есадуллах Баїров, заступник муфтія Криму, Анастасія Гридчина, голова української громади півострова, чи заступник генерального директора кримського телеканалу «Міллет» Ервін Мусаєв.

У повідомленні про концепцію заходу мовиться, що він відбувається на продовження схожої зустрічі, яка відбулася 6 березня і в якій, як мовиться в тексті, Баїрову і Гридчиній не дали дозволу взяти участь. У документі також мовиться, що «для того, щоб учасники отримали всебічну інформацію, зустріч у форматі Арріа надасть можливість почути й дізнатися про реальну картину ситуації на місці від тих, хто зараз живе в Криму і водночас є представниками різних національних груп населення півострова».

ЄС і країни-члени будуть на зустрічі, попри вказівки

Незважаючи на це, Євросоюз буде представлений на нинішній зустрічі. Так само там буде постійний представник Німеччини. Бельгія і Франція також дали знати, що будуть представлені там, але не уточнили, на якому саме рівні.

Рівень представництва країн-членів, які візьмуть участь у заході, різниться, кількість таких країн точно не відома. Наразі тільки Болгарія, Нідерланди, Польща, Румунія, Фінляндія і три держави Балтії заявили, що проігнорують цей захід.

Дехто з посадовців, із якими спілкувалося Радіо Свобода, висловив побоювання, що присутність дипломатів ЄС підірве дієвість вказівок щодо невизнання і буде використане з метою пропаганди – навіть у тому разі, якщо вони на цій зустрічі висловляться проти анексії.

Радіо Свобода звернулося до ЄС із проханням прокоментувати участь Євросоюзу в зустрічі, але наразі відповіді не отримало.

«Чергові мантри», і нічого нового

У двосторінковому російському повідомленні про концепцію зустрічі мовиться: «Після державного перевороту в Києві в лютому 2014 року мешканці кількох областей на сході України висловили несхвалення незаконних дій тодішніх лідерів українського Майдану». Там також ідеться і про згаданий референдум у Криму, оголошені результати якого стали для Москви приводом заявити про «возз’єднання» українського півострова з Росією.

У документі також зазначено: «Сьогоднішній Крим користується всіма правами і вигодами російського регіону, всі групи його населення користуються всіма правами і свободами російських громадян. Соціально-економічна ситуація значно поліпшилася – фактично півострів став одним із регіонів країни (мається на увазі Росії – ред.), які розвиваються найшвидше».

Речник постійного представництва України в ООН:

Радіо Свобода звернулося до постійного представника України в ООН Сергія Кислиці з проханням про коментар.

У ньому він не висловив ніякої думки щодо участі країн ЄС у зустрічі і зазначив, що учасники заходу навряд чи дізнаються щось нове.

«Росіяни і їхні артисти будуть повторювати чергову мантру про «добровільне возз’єднання кримського народу з Росією», а міжнародна спільнота повторить елементарні істини: а) Кримський півострів – тимчасово окупований; б) Росія – держава-окупант; в) держава-окупант мусить зупинити порушення прав людини», – написав він.