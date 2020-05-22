«Побачимося в Гаазі» – посол України про заяви Росії на конференції ООН щодо Криму

Посол України в Сполучених Штатах Америки Володимир Єльченко відреагував на конференцію в Раді безпеки ООН щодо Криму, яку ініціювала Росія 21 травня.

«Побачимося в Гаазі, хлопці», – прокоментував Єльченко заяву постійного представника Росії в ООН Василя Небензі з приводу того, що Москва і Київ не повинні вести діалог із кримського питання, оскільки жителі півострова «давно зробили свій вибір».

На конференції, яку організувала Росія, виступили заступник голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму та Севастополя Есадуллах Баїров, голова проросійської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина, колишній керівник російського державного каналу «Міллет», депутат підконтрольної Кремлю Бахчисарайської міськради Ервін Мусаєв і ведучий російського телеканалу «Крым 24» Олександр Макарь.​

Під час конференції посли Франції, Бельгії і Європейського союзу засудили дії Москви і заявили, що підтримують територіальну цілісність України. Місія України в ООН бойкотувала захід.

Востаннє тема Криму піднімалася в Раді безпеки ООН в березні цього року. Там проходило засідання щодо порушення прав людини і планів із деокупації Криму.

Захід організували постійні представництва Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Великої Британії і США при ООН в партнерстві з постійним представництвом України при ООН.