Активіста Едема Бекірова оголосили в розшук в анексованому Криму – адвокат

Суддя підконтрольного Кремлю Центрального районного суду Сімферополя Сергій Деменок постановив оголосити кримськотатарського активіста Едема Бекірова у розшук, повідомив проєктові Радіо свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін.

«Прокурор просила оголосити Едема Бекірова в розшук, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також призупинити справу на період розшуку Бекірова. Захист заперечив по всіх позиціях, крім призупинення кримінальної справи. Суд ухвалив рішення оголосити Бекірова в розшук, який доручений «прокуратурі Криму». Запобіжний захід стосовно підзахисного суд обирати не став, пославшись на медичні показники його здоров’я», – розповів Ладін.

Адвокат також додав, що найближчим часом оскаржить рішення суду щодо розшуку Бекірова.

Раніше російський суддя в анексованому Криму ухвалив «примусово доставити» Едема Бекірова на засідання 22 травня.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні розгляд кримінальної справи в Криму поновили.