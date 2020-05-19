Суд у Криму вирішив примусово доставити Едема Бекірова на засідання – адвокат

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя вирішив примусово доставити активіста Едема Бекірова на засідання 22 травня, повідомив його адвокат Олексій Ладін у коментарі «Кримській солідарності».

«На цьому засіданні прокурор заявила клопотання про примусовий привід, незважаючи на документи, які надав захист, про те, що він вже і не зареєстрований в Сімферополі, а зареєстрований в Новоолексіївці, масу медичних документів про те, що він проходив і проходить лікування, в тому числі стаціонарне, і операції на території України. Зараз він входить до групи ризику, і будь-які відвідування будь-яких громадських місць йому суворо заборонені лікарями», – сказав Ладін.

За даними «Кримської солідарності», суд проігнорував доводи захисту, мотивуючи своє рішення тим, що оригінали не були надані, а копіям захисту він не довіряє.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні розгляд кримінальної справи в Криму поновили.