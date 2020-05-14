В анексованому Криму поновили розгляд справи проти активіста Едема Бекірова – адвокат

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя відновив розгляд кримінальної справи стосовно кримськотатарського активіста Едему Бекирова, який у вересні 2019 року був звільнений з СІЗО в результаті обміну утримуваними громадянами між Україною і Росією, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін.

«Мені подзвонив з Центрального районного суду Сімферополя помічник судді Сергія Деменка і повідомив, що 19 травня поточного року о 10:30 ранку відбудеться судове засідання у кримінальній справі стосовно мого підзахисного Едема Бекірова. Іншими словами, провадження у цій справі відновлено. Нагадаю, що призупинено воно було з формулюванням «до повного одужання Едема Бекірова», – розповів адвокат.

Захист кримськотатарського активіста планує домогтися повторного призупинення судового розгляду у цій справі.

«Мені відомо, що Едем Бекіров після того, як опинився на волі в результаті обміну, пережив низку операцій і перебував на реабілітації. Більше того, наскільки мені відомо, навіть зараз він перебуває у лікарні. Тому захист має намір представити документи про те, що Едем Бекіров не може бути присутнім на судових засіданнях через стан здоров’я. Підсумком має стати повторне призупинення судового розгляду», – додав адвокат.

Восени минулого року підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя відклав розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, яикй після прильоту до Києва почав тривале лікування.