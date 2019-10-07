В анексованому Криму призупинили справу проти активіста Бекірова – адвокат

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя 7 жовтня призупинив провадження у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який понад місяць перебуває в Києві після обміну утримуваними особами між Україною та Росією, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладин.

За його словами, з клопотанням про припинення кримінальної справи виступив прокурор, оскільки Бекіров через хвороби і постійного лікування не може брати участь в судових засіданнях. Суддя Сергій Деменок підтримав клопотання сторони обвинувачення.

«Суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі через важкий стан здоров’я підсудного Бекирова, що перешкоджає брати участь в ході судового розгляду, до його одужання», – йдеться в рішенні суду.

За словами адвоката Ладіна, рішення суду означає, що засідань у справі не буде, поки Едем Бекіров лікується.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати маму і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів). Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість..

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров. Після прильоту до Києва 10 вересня йому зробили операцію. Пізніше йому зробили ще одну операцію.