Звільненого з російського ув’язнення Бекірова ще раз прооперували

Звільненому з російського ув’язнення кримськотатарському активісту Едему Бекірову зробили ще одну операцію. Про це «Укрінформу» розповіла дружина Бекірова Гульнара.

«Зробили ще одну операцію, стентування судин ніг», – зазначила Бекірова.

Вона пояснила, що операція була необхідна, оскільки на стан її чоловіка вплинуло перебування у в’язниці.

Що стосується психологічного стану, то, за словами Бекірова, для звільнених з полону добре, що рідним дозволяють знаходитися з ними у лікарні.

«Дуже добре, що разом з хлопцями були їхні рідні, я була там два тижні, було дуже добре, що все були разом. Вони приходили один до одного, спілкувалися, з ними працювали психологи перші десять днів», – розповіла Бекірова.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров. Після прильоту до Києва 10 вересня йому зробили операцію.