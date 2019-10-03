Балух розповів, звідки взялися патрони під час обшуку в його будинку в Криму

Звільнений з російської в’язниці кримський активіст Володимир Балух вважає, що йому «підкинули» патрони, які були знайдені російськими силовиками під час обшуку в його будинку в Криму. Про це він сказав 3 жовтня в ефірі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Це (звідки взялися патрони – ред.) треба запитати у тих, хто поклав ці патрони і тротилові шашки. Справа в тому, що це був не перший обшук. Це був третій обшук, і до цього нічого не знаходили. Я знаю, звідки взялися. Доказів, на жаль, не маю, але знаю навіть день, в який вони там з'явилися», – сказав Балух.

За словами активіста, усі експертизи показали, що він не має жодного стосунку до знайдених патронів.

Володимир Балух – кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку «Вулиця героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі – за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, що назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.