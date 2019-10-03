Балух: «Я просто тролив окупантів українським прапором у Криму»

Вивісивши український прапор на своєму будинку в анексованому Росією Криму, кримський активіст Володимир Балух хотів «потролити» російських силовиків, розповів він 3 жовтня в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«Я чекав, коли висів прапор і майорів над селом, коли і хто прийде до мене з селян із претензією і скаже: «Зніми, ти ось нас провокуєш». У мене було що відповісти: аргументація була, все було. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою», – сказав Балух.

За словами Балуха, така його реакція була викликана тим, що Росія дозволила собі змінити кордон іншої держави «і прийти до мене додому і сказати, що це вже не твій будинок і твоєї національності взагалі не існує».

Балух також зазначив, що російські силовики і місцева влада в анексованому Криму погрожували йому через український прапор, який висів на його будинку ще до його арешту.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. 35 українців повернулися на батьківщину, зокрема 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року, кримчани Володимир Балух, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, а також Євген Панов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.