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17 Жовтень 2019, Київ 16:38
Новини | Політика

Дочка колишнього політв’язня Бекірова стала радницею омбудсмена

Елеонора Бекірова буде опікуватися дотриманням прав кримськотатарського народу

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Дочка колишнього політв’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова Елеонора стала радницею уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Про це у фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Вона буде опікуватися дотриманням прав кримськотатарського народу», – уточнила Денісова.

Елеонора Бекірова підтвердила інформацію, відзначивши, що в команді українського омбудсмена буде «боротися, щоб всі ті, хто ще залишився в кремлівських катівнях, найближчим часом повернулися додому».

За даними Денісової, в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, з них – 89 кримських татар.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. В результаті якого до Києва повернулися 35 громадян, зокрема, 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.

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