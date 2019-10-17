Дочка колишнього політв’язня Бекірова стала радницею омбудсмена

Дочка колишнього політв’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова Елеонора стала радницею уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Про це у фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Вона буде опікуватися дотриманням прав кримськотатарського народу», – уточнила Денісова.

Елеонора Бекірова підтвердила інформацію, відзначивши, що в команді українського омбудсмена буде «боротися, щоб всі ті, хто ще залишився в кремлівських катівнях, найближчим часом повернулися додому».

За даними Денісової, в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, з них – 89 кримських татар.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. В результаті якого до Києва повернулися 35 громадян, зокрема, 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.