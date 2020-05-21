У МЗС повідомили про відмову місії України від участі в російській конференції ООН щодо Криму

Речниця МЗС України Катерина Зеленко в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомила про відмову представників України від участі в організованій Росією конференції Ради безпеки ООН щодо Криму, оскільки вважає її фарсом.

«Росія намагається розповісти нібито правду про об’єктивний стан справ на території півострова Крим, але попри твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини. Для того, щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тим, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові», – сказала Зеленко.

Напередодні перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський анонсував на 21 травня неформальну відеоконференцію з жителями Криму при Раді безпеки ООН. Онлайн-конференцію призначили на 21 травня о 15:00 за нью-йоркським часом.

Як стало відомо пізніше, в заході анонсована участь заступника голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллаха Баїрова, голови проросійської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасії Гридчиної, екскерівника російського державного каналу «Міллет», депутата підконтрольної Кремлю Бахчисарайської міськради Ервіна Мусаєва і ведучого російського телеканалу «Крым 24» Олександра Макарова.

Як передає Радіо Крим.Реалії, голова ради з міжнародно-правових питань при російському уряді Криму Олександр Молохов заявив, що Росія не блокує доступ міжнародних спостерігачів на півострів. Він упевнений, що місія ООН може прилетіти до Криму з Москви, незважаючи на те, що це порушує міжнародне та українське право.

Востаннє тему Криму порушували в Раді безпеки ООН у березні цього року. Там проходило засідання щодо порушення прав людини і планів деокупації Криму. Захід організовували постійні представництва Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Великої Британії та США при ООН у партнерстві з постійним представництвом України при ООН.