Путін не хоче говорити про Крим – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що постійно оговорює питання анексованого Криму зі світовими лідерами в частині продовження санкцій політики щодо Росії, але зауважив, що російський президент Володимир Путін, не хоче порушувати цю тему.

«Я її (тему Криму – ред.) обговорюю з усіма європейцями, з ким я зустрічаюся. І США, і Канада, і більшість країн ЄС – всі вони розуміють санкційну політику і, незважаючи на те, що всі європейські країни прив’язали її до ситуації на Донбасі, твердять про те, що поки Крим не повернеться, санкції не будуть зняті», – сказав Зеленський на пресконференції в Києві.

За його словами, поки інших форматів обговорення кримського питання немає.

«Але це ж наша земля. Дійсно, тих міжнародних майданчиків, які є, недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що в мінському форматі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається», – додав Зеленський.

До цього на пресконференції він сказав, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, у тому числі анексованого Криму.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.