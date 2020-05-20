Президент анонсував термінове засідання «Мінська»

Представник України у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі, колишній президент Леонід Кучма скликає термінове засідання ТКГ у Мінську, повідомив президент Володмир Зеленський.

«Сьогодні, до речі, через заяви пана Пасічника (лідер угруповання «ЛНР» – ред.), він (Кучма – ред.) сьогодні написав листа і скликає термінове засідання Мінської контактної групи», – сказав Зеленський 20 травня на пресконференції.

Коли відбудеться засідання – поки що невідомо.

Інформаційні ресурси підконтрольних Росії бойовиків повідомили, що ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» заявили про приведення «військ» у бойову готовність через ситуацію з обстрілами.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.