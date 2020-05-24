Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін у неділю заявив, що Сполучені Штати намагаються дестабілізувати ситуацію в Росії і зрештою її «розчленувати». Таку заяву російського політика оприлюднила пресслужба Держдуми 24 травня.

Володін звинуватив Вашингтон у «вкиданні дезінформації по ситуації з коронавірусом» і «по рейтингах влади в Росії», а метою – ослаблення російської влади та збереження «домінуючого становища» США у світі.

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«Їхня мета – зробити країну якомога слабшою, а потім її розчленувати – такий план в них є, і вони від нього не відмовилися. Для цього на чолі нашої держави їм потрібні слухняні політики, які б керувалися їхніми інтересами, а не інтересами наших громадян», – йдеться в заяві Володіна.​

Голова російського парламенту вчергове схвально відгукнувся про президента Росії Володимира Путіна, а також звинуватив у зв’язках зі Сполученими Штатами опозиційних російських політиків, блогерів та медіа.

Заяви голови Держуми пролунали на тлі різкої реакції російського Міністерства закордонних справ про публікації в американській і британській пресі щодо епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Росії. Зокрема МЗС Росії вимагало спростувань від видань Financial Times, New York Times та Bloomberg їхніх статей про облік смертей від COVID-19 у Росії.

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Водночас російські медики та офіційні особи підтверджують, що до офіційної статистики вносяться смерті не всіх пацієнтів, у яких був виявлений коронавірус, а тільки ті випадки, коли COVID-19 визначали головною причиною смерті.

Влада Сполучених Штатів останнім часом не коментувала публічно рейтинг Володимира Путіна в боротьбі з епідемією коронавірусу в Росії.