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26 травня 2020, Київ 01:30
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Дослідники випробовують «коктейль з антитілами» проти коронавірусу; дослідження на мавпах показують перспективність розвитку вакцини; заклик до глобального припинення вогню під час пандемії не може стримувати конфлікт. Огляд за період від 18 до 25 травня. (Відео Reuters, AFP, AP)

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