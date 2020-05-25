Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Дослідники випробовують «коктейль з антитілами» проти коронавірусу; дослідження на мавпах показують перспективність розвитку вакцини; заклик до глобального припинення вогню під час пандемії не може стримувати конфлікт. Огляд за період від 18 до 25 травня. (Відео Reuters, AFP, AP)