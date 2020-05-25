ВООЗ попереджає про можливий «новий пік» COVID-19

Країни, де кількість випадків COVID-19 зменшується, можуть зіткнутися з новим піком захворюваності, якщо вони занадто рано скасують заходи, запроваджені для стримування вірусу, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Як сказав керівник відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян, світ зараз перебуває у середині першої хвилі пандемії коронавірусу.

За його словами, у той час, як кількість випадків спадає в багатьох країнах, у Центральній і Південній Америці та в Південній Азії й Африці він все ще зростає.

Раян заявив, що епідемії часто проходять хвилями, а це означає, що спалахи можуть повернутися пізніше цього року там, де перша хвиля вщухла.

«Ми повинні усвідомлювати той факт, що рівень захворюваності може зрости в будь-який час», – сказав Раян.

Станом на 25 травня, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 5,4 мільйона захворілих на COVID-19. 345 тисяч пацієнтів померли, майже 2,2 мільйона одужали.