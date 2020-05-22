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23 травня 2020, Київ 00:21
Новини | Коронавірус

ВООЗ: Південна Америка стала новим епіцентром COVID-19

Найгірша ситуація – у Бразилії, кажуть у ВООЗ

Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, заявляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Як повідомив 22 травня керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян, найбільше постраждала Бразилія. Тут виявили понад 310 випадків коронавірусу, понад 20 тисяч людей померли.

Бразилія на даний час – на третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 після США і Росії.

У світі кількість людей, заражених коронавірусом, перевищує п'ять мільйонів, понад 330 тисяч людей померли.

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

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