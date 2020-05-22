У Росії за добу померли 150 людей із COVID-19. Це антирекорд за час епідемії

У Росії за добу померли 150 людей із підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція, це рекордне для цієї країни число з моменту початку епідемії. Всього в Росії померли 3249 осіб із COVID-19.

За минулу добу в Росії зафіксовано 8894 нових випадків COVID-19. Всього з моменту початку епідемії COVID-19 захворіли 326 448 осіб, повідомляє урядовий оперативний штаб.

З моменту початку поширення вірусу в Росії одужали 99 тисяч 825 людей, що хворіли на коронавірусну інфекцію.

Росія за числом інфікованих за час епідемії перебуває на другому місці у світі – слідом за США, де захворіли понад півтора мільйона людей. До показників Росії стрімко наближається Бразилія, де заразилося понад 310 тисяч людей.

Порівняно з іншими країнами зі схожим перебігом пандемії в Росії набагато меншим є число померлих. Приміром, у Бразилії вже померли понад 20 тисяч людей, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.

Число людей, інфікованих коронавірусом у світі, перевищує 5,1 мільйона, свідчать дані університету Джонса Гопкінса. За час пандемії померли понад 333 тисячі людей, одужали понад 1 мільйон 950 тисяч.