COVID-19: у Росії на одному похороні заразилися 155 людей

У російському регіоні Адигея голова Красногвардійського району Альберт Османов подав у відставку після того, як 155 людей заразилися коронавірусною інфекцією після похорону за участю кількох сотень гостей. Про це повідомив уряд Адигеї.

1 травня в аулі Бжедугхабль відбувся похорон, на який прийшли понад 500 людей. Спочатку з діагнозом COVID-19 була госпіталізована одна жінка, а до 19 травня число заражених перевищило 150.

У Червоногвардійському районі обмежене пересування між населеними пунктами, розпочалася дезінфекція громадських місць, запроваджене обов’язкове носіння масок і рукавичок.