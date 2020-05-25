Іспанія планує скасувати карантин для іноземних туристів з 1 липня

Іспанія з 1 липня має намір скасувати обов'язковий двотижневий карантин для іноземних туристів, повідомив 25 травня уряд країни.

За чинними нині правилами, прибулі з-за кордону мусять ізолюватися на два тижні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

В Іспанії, яка має найбільше зафіксованих випадків COVID-19 на материковій Європі і за смертями поступається лише Італії, від 25 травня відкриваються деякі пляжі – найменш уражені захворюванням регіони продовжують знімати обмеження.

Пляжі вздовж узбережжя Атлантичного океану, значної частини Андалусії, а також на Балеарських і Канарських островах відкрили для купання. При цьому збережена вимога про дистанцію між парасольками і карантин для іноземних туристів.

У двох найбільших містах країни, Мадриді й Барселоні, жителям дозволили зустрічатися вдома невеликими групами або в барах і ресторанах із відкритими майданчиками. Також відкрилися парки, а вхід до музею дозволили для обмеженої кількості відвідувачів.

Станом на 25 травня, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 5,4 мільйона захворілих на COVID-19. 345 тисяч пацієнтів померли, майже 2,2 мільйона одужали.