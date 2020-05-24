Бразилія випередила Росію за числом інфікованих коронавірусом

Бразилія випередила Росію і вийшла на друге місце у світі за числом людей, інфікованих коронавірусом. За даними університету Джонса Гопкінса (США), який використовує офіційні статистичні дані, станом на ранок 24 травня в Бразилії на COVID-19 захворіли 347 тисяч 398 людей, у Росії число інфікованих становило 335 тисяч 882 (ці дані ще оновляються 24 травня, але впродовж останніх днів у Росії фіксувалося менш як 10 тисяч нових заражень за добу).

Також Бразилія наближається до четвірки європейських країн за смертністю від COVID-19. У цій країні померли через коронавірусну інфекцію понад 22 тисячі людей (Росія офіційно визнала померлими від цієї хвороби 3388 людей).

У Франції, за останніми даними, понад 28 тисяч померлих, в Іспанії – понад 28 з половиною, в Італії понад 32 з половиною, у Великій Британії – понад 36 з половиною тисяч жертв COVID-19.

Найбільше у світі інфікованих і померлих у США – понад 1,6 мільйона та понад 97 тисяч відповідно.