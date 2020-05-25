Рятуючи економіку Британія послаблює карантин, але підвищує штрафи за порушення правил в умовах епідемії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив план виходу країни з карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Будуть здійснюватися поступові кроки зі послаблення карантину, відповідно до сталого зниження кількості випадків інфікування та захворювання на COVID-19. Водночас, підвищено суми штрафів за порушення правил карантину, оскільки, як застерігає британський уряд, ймовірна друга хвиля Covid-19. Якщо це станеться, то доведеться повертатися до суворого карантину, який дуже шкодить економіці і може призвести до серйозного зниження рівня життя людей.

У квітні, коли Сполучене Королівство перебувало на межі піку захворювань на COVID-19, а відтак і жило в умовах карантинних обмежень найвищого рівня – так званого четвертого рівня готовності.

Проте, після того, як у Британії почало фіксуватися стале зменшення кількості зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом, і почала зменшуватися смертність від COVID-19, офіційний Лондон у середині травня перевів країну на третій рівень карантинних обмежень.

До цього Сполучене Королівство перебувало у стані суворого карантину з 23 березня. Під час цієї так званої першої фази британська влада поставила за мету локалізувати, стримати, затримати у часі і дослідити шляхи протидії коронавірусу.

Послаблення карантину через необхідність порятунку економіки

Нині Британія виходить із цієї фази, щоб дати можливість працювати економіці. За словами міністра Кабінету міністрів Майкла Ґоува, настав час зменшити ризик, яки приніс суворий карантин для економіки країни.

Довше перебування Британії у цій першій фазі, на думку урядовця, також завдало б помітної шкоди витратам на суспільні потреби.

Чим довшою буде криза, пов’язана з коронавірусом, тим більшими ставатимуть ризики довготривалого безробіття

«Чим далі криза, пов’язана з коронавірусом, негативно вражатиме економіку країни, тим більшими ставатимуть ризики довготривалого безробіття і низької продуктивності промисловості, а також недостатніх доходів широких верств населення Британії, не кажучи вже про витрати на соціальні потреби», – заявив Майкл Ґоув.

Плановане зняття обмежень, запроваджених під час суворого карантину, буде здійснено під час другої фази. При цьому британська влада наголошує, що обмеження у повсякденному житті британців буде змінено внаслідок запровадження так званих «розумних заходів», які мали б контролювати рівень розповсюдження коронавірусу за умов значно меншої шкоди для здоров’я, економіки та соціальних коштів суспільства.

Поступове запровадження цих «розумних заходів» планується упродовж наступних тижнів і місяців.

«Чи буде відновлено у Британії бодай якусь форму «нормальності», яка існувала перед поширенням коронавірусу, коли країна перейде до другої фази карантину? Чи хтось нам може про це повідомити?»

Водночас, згідно з урядовими планами, суворий карантин може бути знову запроваджений у Британії, у разі, якщо рівень зараження почне зростати.

Варто відзначити, що повернення великих мас співробітників до офісів і установ аж ніяк не передбачається найближчим часом у Великій Британії.

Згідно з урядовими настановами, населення і надалі мусить працювати з дому доволі тривалий час. Все це унеможливлює повернення найближчим часом до звичайних умов роботи у велелюдних приміщеннях.

Міністр працевлаштування Мімз Дейвіс зазначила, що робота з дому значною мірою зменшує ризик поширення захворювання у суспільстві.

Люди, які можуть працювати з дому, допоможуть мінімізувати ризик поширення хвороби у людних офісах, у перевантаженому громадському транспорті

«Люди, які можуть працювати з дому, допоможуть мінімізувати ризик поширення хвороби у людних офісах, у перевантаженому громадському транспорті та взагалі зменшити шанс зараження у місцях з великою кількістю відвідувачів», – сказала Мімз Дейвіс.

Тим часом громадський транспорт у Британії, і зокрема у столиці – Лондоні, який, попри все, працював увесь час упродовж жорсткого карантину, від сьогодні помітно збільшує обсяги у напрямку поступового повернення до звичних рівнів на всіх маршрутах.

Попередньо, маршрути лондонських двоповерхових автобусів – «даблдекерів» запровадили безкоштовний проїзд зі входом через центральні двері, а не, як зазвичай через двері передні, де відбувалось погашення карток проїзду «Oyster» або кредитних карток чи денних проїзних. Втім, під час жорсткого карантину користування громадським транспортом знизилось до мінімуму, і у переважній більшості йшлося про співробітників так званих «невідкладних професій» на зразок медичних працівників, співробітників комунального господарства та інших невідкладних служб.



З 1 червня, коли Британія просунеться до другої фази карантину, на громадському транспорті буде удвічі збільшено кількість так званих допомогових співробітників, які стежитимуть за тим, аби автобуси, вагони метро, приміські поїзди, трамваї та монорельси не перевантажувались пасажирами і на транспорті дотримувались соціального дистанціювання. Варто додати, що подібні служби вже успішно використовувались під час Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року.

Також міністр транспорту Британії Ґрант Шаппс оголосив про виділення урядом додаткових більш ніж 200 мільйонів фунтів стерлінґів на створення нормальних умов для роботи громадського транспорту країни.

Водночас Шаппс застеріг, що навіть за умов повернення до звичайного розкладу руху громадського транспорту при послабленні карантину автобуси і поїзди Сполученого Королівства перевозитимуть значно менше пасажирів з огляду на потребу безпечного дистанціювання.

«Більш ніж 200 мільйонів фунтів стерлінґів було обіцяно для надання поштовху громадському транспорту Сполучного Королівства тоді, як карантин буде послаблено»

Влада наполягає, щоб громадський транспорт і надалі використовувався лише тими, чия присутність на робочому місці є цілковито необхідною.

Загалом, британський уряд і далі закликає населення не користуватися громадським транспортом без крайньої потреби.

Поїздки громадським транспортом у гості, або на закупи, за умов того, що більшість крамниць, культурних і освітніх закладів, разом із ресторанами, барами, кафе і клубами і надалі залишатиметься закритою, не розглядаються як необхідні.

Школи на замку і обсервація для приїжджих

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про обов’язковий 14-денний карантин для всіх, хто прибуватиме до британських аеропортів з-за кордону.

Учні і надалі не ходитимуть до шкіл, бо існує високий ризик зараження. Проте діти з особливими вимогами навчання, а також діти працівників життєво важливих галузей відвідуватимуть доволі обмежені уроки у низці шкіл Сполученого Королівства.

Загалом, кількість смертельних випадків з причини зараження коронавірусом у Сполученому Королівстві сягає майже 37 тисяч.

Наразі було здійснено 117 тисяч тестувань і підтверджено майже 3 тисячі нових випадків захворювання на Covid-19.

У шпиталях країни на даний момент перебуває більш ніж 9 тисяч хворих із діагнозом Covid-19.

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